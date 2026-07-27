Auch wenn Heinrichs seit 1936 ein Ortsteil von Suhl ist, hat es sich seine Eigenständigkeit bewahrt und kann unter anderem mit der Anfang des 16. Jahrhunderts erbauten Kirche St. Ulrich, dem darin zu sehenden Kruzifix und der in einem Reliquienkasten aufbewahrten abgetrennten Hand auf ganz besondere Schätze verweisen. Mit dem Straßenmarkt, dem im Fachwerkstil erbauten Rathaus und der Alten Post sind nicht nur historische, sondern auch aktuelle Anlaufstellen für jedermann vorhanden.