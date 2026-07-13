Simson und Suhl – das passt. Denn Simson hat einen ganz besonderen Klang in der Stadt. Die gleichnamigen Mopeds sind in ganz Deutschland (und darüber hinaus bis nach Alaska) bekannt. Ohne Simsonzweiräder würden heute nur Jäger und Sportschützen über Suhl sprechen, so aber sind es Millionen begeisterter Zweiradfans – vom Jugendlichen bis zum Greis. Den Samen dafür legten die Brüder Löb und Moses Simson 1844, als sie einen kleinen Anteil am Alten Stahlhammer in Heinrichs kauften. Vor gut 160 Jahren übernahmen sie den ganzen Hammer.