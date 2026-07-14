Los Angeles - Das junge Ehepaar Lucky und Carry verbindet vor allem eines: Beide sind Kinder eines hochkriminellen Elternteils. Es erklärt sich fast von selbst, dass das Paar in einer Bonnie-und-Clyde-Manier durchs Leben zu gehen scheint. Doch eines Morgens wacht Lucky - gespielt von Anya Taylor-Joy - in ihrem Hotelzimmer auf und von Carry (Drew Starkey) ist keine Spur mehr. Langsam dämmert ihr, dass ihr geliebter Ehemann sie unter Drogen gesetzt hat und sich mit einem Batzen Geld davon gemacht hat. Und wäre das nicht schon genug, schlägt nun auch noch das FBI auf.