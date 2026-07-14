Trotz der heftigen Materie sei es am Set sehr lustig zugegangen, sagt Taylor-Joy auf eine Frage der dpa. "Alle haben die meiste Zeit gescherzt", sagte die Schauspielerin. "Wir haben das kurz nach den Bränden in L.A. gedreht. Es gab Überlegungen, den Drehort zu verlegen, aber dem Produktionsteam war es ein großes Anliegen, etwas an einen Ort zurückzugeben, der uns allen so viel gegeben hatte. Ich glaube, gerade weil wir dort angefangen haben, war der Optimismus und die Fürsorglichkeit, mit denen alle jeden Tag zur Arbeit kamen, besonders ausgeprägt. Wir waren auch einfach dankbar, dort zu sein."