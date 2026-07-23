Serie ab 25. Juli auf Sky Jennifer Garner würde kein "Five-Star Weekend" organisieren

Chloë Sevigny findet Serie sehr Mainstream

Neben Jennifer Garner überzeugt Regina Hall ("Scary Movie") als trotziger Workaholic, der mit Social Media und Cancel Culture hadert. Besonders erfrischend ist die sonst auf Indie-Produktionen abonnierte Chloë Sevigny, die im "Deadline"-Interview zugab, dass "The Five-Star Weekend" eigentlich zu sehr Mainstream für sie sei. "Es ist ein Geschenk an meine Mutter", erklärte sie. "Ich weiß, dass sie und ihre Freunde es lieben werden."

Im richtigen Leben würde Jennifer Garner übrigens kein solches Wochenende mit Freunden aus unterschiedlichen Lebensphasen organisieren wollen. "Sie sind alle sehr verschieden, und ich selbst bin mit jedem von ihnen ein wenig anders", erklärt sie. "Jeder erwartet etwas anderes von mir. Deshalb könnte so ein gemeinsames Wochenende durchaus etwas unangenehm werden – genauso wie bei Hollis. Ob daraus Eifersucht entstehen würde wie in der Serie, weiß ich nicht, aber es könnte sich durchaus zu einem kleinen Chaos entwickeln."