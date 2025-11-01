Serbien Zehntausende gedenken in Novi Sad der Tragödie mit 16 Toten

Uni-Besetzungen standen am Anfang

Die Proteste begannen knapp zwei Wochen nach dem Unglück von Novi Sad. Initiiert hatten sie Studierende, die ihre Universitäten besetzten und mit Straßenblockaden auf sich aufmerksam machten. Im Vordergrund hatten damals die Forderung nach Rechtsstaatlichkeit und Rechenschaftspflicht für die Regierenden gestanden. Auch wurde verlangt, dass die Verantwortlichen für den Tod von 16 Menschen, bis hinauf zur politischen Spitze, vor Gericht gestellt werden. Bisher liegen aber nicht einmal noch gerichtlich zugelassene Anklagen vor.