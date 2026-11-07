Sensible Daten im Darknet: Italiens Außenminister prangert Hacker-Angriffe an

Rom - Italiens Außenminister Antonio Tajani wird nach eigenen Angaben seit Tagen von Hackern angegriffen, die sensible persönliche Daten seiner Person und seiner Familie im Darknet veröffentlichten. "Dadurch setze ich mich neuen Bedrohungen und Einschüchterungsversuchen aus. Sie beziehen auch meine Familie mit ein und sind bereit, für weitere Details über mich und meine Angehörigen zu zahlen", schrieb Tajani auf der Plattform X. "Meine Reaktion ist sehr einfach: Ich lasse mich in keiner Weise einschüchtern", betonte er. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni machte prorussische Hacker für die Angriffe verantwortlich.