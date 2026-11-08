Sensible Daten im Darknet: G7 soll sich mit Hackerangriffen befassen

Rom - Italiens Außenminister Antonio Tajani will die jüngsten Hackerangriffe einer mutmaßlich prorussischen Gruppe beim Treffen der G7-Außenminister ab Montag in Paris zum Thema machen. "Wir befinden uns in einem hybriden Krieg. Deshalb habe ich die G7-Staaten gebeten, dieses Thema in den Mittelpunkt ihrer Debatte zu stellen", zitierte ihn die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Zur G7 (Gruppe der Sieben) gehören die Industrienationen Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und die USA. Die EU ist bei allen Treffen als ständiger Teilnehmer vertreten.