Der Klang einer Sense in der Morgensonne, das rhythmische Schwingen über taufeuchtem Gras – früher auf dem Land ein alltägliches Bild, heute fast vergessen und verschwunden. Am 25. Mai allerdings wird die alte Kunst am Herrensee in Römhild lebendig. Unter dem Motto „Sensen und Sounds“ organisiert Rico Frank mit Steffen Würstl und Daniel Hinske vom Römhilder Gewerbeverein G3+ ein ganz neues Eventformat: ein Wochenende zwischen Wiesenarbeit, Beats und Begegnung – zwischen Tradition und Aufbruch.