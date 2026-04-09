Erster Satz 24 Minuten. Das ging schnell. Das kann passieren, auch auswärts beim Schweriner SC. Zweiter Satz 29 Minuten. Au weia, der VfB Suhl ist nur noch einen Satz vom Einzug in die Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft entfernt. Aber sicher würde sich der Schweriner SC noch einmal aufrappeln, aus den bisherigen Fehlern gelernt haben. Hat er nicht, dritter Satz 25 Minuten. Schon nach 78 Umdrehungen des großen (?) Zeigers auf der Uhr ist der Spaß zu Ende.