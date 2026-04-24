Was jahrhundertelang im Verborgenen lag, tritt nun mit überraschender Wucht ins Licht der Gegenwart: Unter dem ehemaligen Gebäude „Spielwaren Roos“ in Meiningen ist ein Befund ans Tageslicht gekommen, der selbst erfahrene Archäologen in Staunen versetzt. Eine unscheinbare Latrine – ein Ort, den man kaum mit Glanz und Geschichte verbindet – erweist sich als die reichhaltigste Ausgrabungsstätte Südthüringens. Und mehr noch: als ein einzigartiges Fenster vom Mittelalter bis zur Neuzeit.