In den riesigen Waldungen des Kreises Schmalkalden-Meiningen wimmelt es schon immer vor Wild – und das Gewimmel ist offenbar noch ein größer geworden. Denn die Weidmänner haben im Jagdjahr 2024/2025 wieder für Superlative gesorgt. Mehr als 7000 zur Strecke gebrachte Wildtiere belegen, dass die Populationen hoch sein müssen. Das war nicht zwangsläufig so zu erwarten, da zwei der einst drei großen Räuber nach Jahrhunderten wieder in die Region zurückgekommen sind und sich wieder häuslich niedergelassen haben. Trusetal/Seligenthal ist zum Wolfsrevier geworden, zudem sind Luchse entlang des Rennsteigs auf der Pirsch und sie streunen wohl auch durchs Werratal. Isegrim und Pinselohr haben mit den Rehen eine gemeinsame Leibspeise, die aber auch der Mensch schätzt.