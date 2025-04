Sensation im DFB-Pokal Historisches Finale: "Mit ganz Bielefeld" nach Berlin

Bielefeld bald gegen Manchester oder Juve?

Im Moment des Triumphs blickte er auch auf schwerere Zeiten zurück. In seinen ersten Monaten in Bielefeld habe er den Namen "Kniat-Raus" gehabt, erklärte er in der ARD. "Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Aber auch jetzt darf man nicht durchdrehen."