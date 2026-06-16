Der brasilianische Sender Caze TV hatte in der Halbzeit dazu aufgerufen, Vozinha auf Instagram zu folgen, damit dieser auf mehr als 100.000 Follower kommt. Vor dem Anpfiff waren es rund 20.000. Am Ende des Spiels waren es 1,5 Millionen, wenige Stunden später bereits 2,6 Millionen Follower. Am Tag danach stieg die Zahl sogar auf 8,4 Millionen. Zum Vergleich: Kap Verde hat rund 600.000 Einwohner.

Dabei hätte der 40-Jährige fast nicht im Tor gestanden. "Ich habe erst mit 25 Jahren angefangen, professionell Fußball zu spielen. Das ist schon recht spät", berichtete der Keeper. "Und ich hatte darüber nachgedacht, aus dem Nationalteam zurückzutreten. Doch ich bin dabei geblieben, denn ich hatte diesen Traum von der WM."