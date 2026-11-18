Es ist vollbracht. Nach zähem Ringen senkt die Bundesregierung die Stromsteuer. Nicht sofort, aber ab 1. Januar. Und zunächst nur für ein Jahr. Es scheint der Minimalkompromiss zu sein, auf den die Koalition in Berlin sich einigen konnte, um halbwegs ihr Gesicht wahren zu können. Schließlich hatten Union und SPD die Senkung der Stromsteuer schon in ihrem Koalitionsvertrag versprochen. Doch während Bundeskanzler Friedrich Merz glaubt, mit der Einigung im Koalitionsausschuss die Handlungsfähigkeit seiner Bundesregierung unter Beweis gestellt zu haben, sieht die Realität ganz anders aus.