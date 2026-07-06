Seniorin getötet: Seniorin getötet – Gericht schickt Pfleger in Psychiatrie

Chemnitz (dpa/sn) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 91-Jährigen in einem Pflegeheim in Chemnitz muss ein damaliger Pfleger in die Psychiatrie. Der Angeklagte habe die Frau erdrosselt, urteilte das Landgericht Chemnitz. Der 23 Jahre alte Libanese sei aber wegen einer schizophrenen Erkrankung schuldunfähig, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Daher wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.