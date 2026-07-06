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Seniorin getötet Seniorin getötet – Gericht schickt Pfleger in Psychiatrie

Ein 23 Jahre alter Pfleger tötet eine 91-Jährige in einem Pflegeheim. Laut Gerichtsurteil ist er schuldunfähig und muss in die Psychiatrie.

Seniorin getötet: Seniorin getötet – Gericht schickt Pfleger in Psychiatrie
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Das Gericht schickte den Pfleger in die Psychiatrie. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Chemnitz (dpa/sn) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 91-Jährigen in einem Pflegeheim in Chemnitz muss ein damaliger Pfleger in die Psychiatrie. Der Angeklagte habe die Frau erdrosselt, urteilte das Landgericht Chemnitz. Der 23 Jahre alte Libanese sei aber wegen einer schizophrenen Erkrankung schuldunfähig, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Daher wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

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Der Tod der Seniorin in der Pflegeeinrichtung im Stadtteil Bernsdorf war der Polizei Mitte Januar dieses Jahres von einer Mitarbeiterin gemeldet worden. Bei der Obduktion der Leiche bestätigte sich den Angaben zufolge, dass die Frau getötet wurde. Einen Tag später wurde Haftbefehl gegen den 23-Jährigen erlassen. Angaben zum möglichen Motiv des Angeklagten machte die Gerichtssprecherin nicht.