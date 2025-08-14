Seniorenstudium: Erwin Huber: Von Klimaschützer tief beeindruckt

Straubing (dpa/lby) - Der frühere CSU-Chef Erwin Huber (79) ist nach seinem erfolgreich absolvierten Studium an der Münchner Hochschule für Philosophie und vielen Gesprächen mit jungen Leuten dem Klimaschutz gegenüber aufgeschlossener als noch in seiner Zeit als Politiker. Unter seinen Kommilitonen sei auch ein Klimaaktivist der "Letzten Generation" gewesen, der zwischenzeitlich wegen seiner Aktionen im Gefängnis war. "Er studiert jetzt Medizin, war sicher kein Staatsfeind und wollte durch seine Aktivitäten dazu beitragen, die Welt zu retten", sagte Huber dem "Straubinger Tagblatt". "Die Gespräche mit ihm haben mich sehr beeindruckt."