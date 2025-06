Der Chef vom Seniorenbeirat Hans-Georg Böttcher hat seit einem halben Jahr aus jedem Ortsteil der Gemeinde Geratal nun einen Ansprechpartner. Zuletzt kam Dietmar Stupnitz aus Liebenstein dazu. „Ich wusste nicht, was alles dranhängt“, sagte dieser, als er mit zwölf Leuten aus Liebenstein in der großen Runde des Senioren-Sommerfestes am Kaffeetisch saß. Er hatte das Fest mit Christel Schmidt aus Gräfenroda, Kerstin Schlott aus Geschwenda, Udo Köcher aus Frankenhain, Lutz Feld aus Gossel und natürlich Hans-Georg Böttcher aus Frankenhain vorbereitet. Unterstützt wurden sie von der Gemeinde und der Gerataljugend.