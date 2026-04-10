Vor mehr als einem Jahr machte sich die Volkssolidarität Südthüringen auf, im stationären Pflegebereich etwas zu verändern. Konkret wurde in der Seniorenresidenz Suhl eine Strukturreform angestoßen, um trotz anhaltenden Fachkräftemangels langfristig qualitativ und zugleich wirtschaftlich arbeiten zu können. Erste Ergebnisse der Reform sind bereits sichtbar, abgeschlossen ist sie aber lange noch nicht.