Es muss sich was ändern in der Pflege. Das sieht nicht nur der Gesetzgeber so, der die qualitative Weiterentwicklung von der Branche fordert. Das sieht auch die Branche selbst so. Wie der Geschäftsführer der Volkssolidarität Südthüringen, Matthias Kunze. Einfach so weitermachen wie bisher ist seiner Ansicht nach im stationären Bereich nicht möglich. Zu groß seien personelle Probleme in den Pflegeheimen – hohe Belastung, viel Unzufriedenheit, wenig Nachwuchs. Auf die Dauer lasse sich so nicht qualitativ und auch nicht wirtschaftlich arbeiten. Um in der Seniorenresidenz am Bahnhof grundlegend etwas zu ändern, hat man sich Hilfe von außen geholt.