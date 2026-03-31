Seit dem 1. Februar 2026 ist die Seniorenpark Schmalkalden gGmbH Mitglied im Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen e.V. (BKSB). Am Montag übergab dessen Vorsitzender Alexander Schraml die dazu gehörende Mitgliedsurkunde. Die Schmalkalder Einrichtung ist insgesamt das 99. Mitglied. In Thüringen gehören außer dem Seniorenpark in der Krötengasse 2 die Greizer Senioren- und Pflegeheim gGmbH und die Geraer Heimbetriebsgesellschaft mbH zum BKSK. Bundesweit repräsentiert der Verband mehr als 34 000 Pflegeplätze.