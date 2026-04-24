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Seniorenkolumne Unduldsam gegenüber Vandalismus!

Ursula Zwiener

In der Seniorenkolumne Hildburghausen blickt Ursula Zwiener vom Seniorenbeirat Schleusingen auf Dinge, die der Frühling leider auch so mit sich bringt.

Seniorenkolumne: Unduldsam gegenüber Vandalismus!
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Jetzt, wo die Tage heller werden, zieht es die Menschen wieder hinaus – in die Natur, in die Städte, auf den Marktplatz. Wenn dann noch die Sonne scheint, wirkt die Welt für einen Moment lang fast in Ordnung. Zum Glück gibt es vielerorts liebevoll gestaltete Plätze zum Verweilen: Bänke, gestiftet von Vereinen oder Institutionen, Rastplätze mit herrlichem Blick, gepflegte Spielplätze und gut ausgebaute Radwege. Orte, die uns allen offenstehen – zum Ausruhen, Durchatmen und Genießen. Ich selbst bin oft draußen unterwegs und empfinde diese kleinen Oasen als echte Bereicherung. Hier kann man zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen, Menschen treffen und den Alltag für eine Weile hinter sich lassen.

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Zerstörungen und Müll

Umso ärgerlicher – nein, beschämend! – ist es, wenn genau diese Orte beschädigt oder vermüllt werden. Immer wieder sieht man, auch in den sozialen Medien, Bilder von Sitzbänken, die mutwillig zerstört wurden: herausgerissene Latten, Brandflecken, Schmierereien, die alles verkommen wirken lassen. Dazu kommt der achtlos hinterlassene Müll – Zigarettenkippen, Essensreste, Verpackungen. Ein trauriges Gesamtbild.

Was wir tun können? Nicht wegsehen!

Man fragt sich unweigerlich: Warum? Ist es Gleichgültigkeit? Frust? Langeweile? Oder einfach fehlender Respekt vor dem, was allen gehört? Wahrscheinlich von allem etwas – und genau das macht es so inakzeptabel.

Was wir tun können, ist klar: nicht wegsehen. Schäden sollten gemeldet werden – bei der Gemeinde, der Stadtverwaltung oder den zuständigen Ansprechpartnern vor Ort. Und manchmal hilft schon eine kleine Geste: ein Stück Papier aufheben und im nächsten Mülleimer entsorgen. Denn wo Müll liegt, kommt erfahrungsgemäß schnell weiterer hinzu.

Das ist schlicht egoistisch

Und an diejenigen, die solche Orte zerstören oder vermüllen, muss man es auch einmal deutlich sagen: Das ist kein „Spaß“, keine Kleinigkeit und schon gar kein Kavaliersdelikt. Es ist rücksichtslos, respektlos und schlicht egoistisch. Wer so handelt, nimmt billigend in Kauf, dass andere darunter leiden – und zeigt vor allem eines: völlige Gleichgültigkeit gegenüber unserer gemeinsamen Umwelt.

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Wenn wir wollen, dass diese Orte bleiben, was sie sind – kleine Inseln der Erholung – dann reicht es nicht, sich darüber zu ärgern. Dann müssen wir Haltung zeigen. Jeder Einzelne. Denn wer meint, alles kaputt machen zu können, sollte sich nicht wundern, wenn am Ende nichts mehr übrig ist, das man genießen kann.

Gerade denjenigen, die nicht mehr so mobil sind, wünsche ich von Herzen, dass diese Orte ihnen erhalten bleiben – als verlässliche Plätze der Ruhe, der Begegnung und eines kleinen Stücks Lebensqualität.