Seniorenkolumne: Unduldsam gegenüber Vandalismus!

Jetzt, wo die Tage heller werden, zieht es die Menschen wieder hinaus – in die Natur, in die Städte, auf den Marktplatz. Wenn dann noch die Sonne scheint, wirkt die Welt für einen Moment lang fast in Ordnung. Zum Glück gibt es vielerorts liebevoll gestaltete Plätze zum Verweilen: Bänke, gestiftet von Vereinen oder Institutionen, Rastplätze mit herrlichem Blick, gepflegte Spielplätze und gut ausgebaute Radwege. Orte, die uns allen offenstehen – zum Ausruhen, Durchatmen und Genießen. Ich selbst bin oft draußen unterwegs und empfinde diese kleinen Oasen als echte Bereicherung. Hier kann man zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen, Menschen treffen und den Alltag für eine Weile hinter sich lassen.