Seniorenkolumne: Frühlingserwachen – draußen und in uns selbst

Und nicht nur draußen verändert sich etwas. Auch wir Menschen spüren dieses Mehr an Licht und Energie. Das beginnende Frühjahr lädt ein: zu Spaziergängen, zu einer kleinen Radtour, zu Besuchen bei Familie, Freunden oder Bekannten. Vielleicht auch mal wieder ins Theater – ob in Milz, Roth, Sachsenbrunn oder im Meininger Staatstheater. Oder einfach in ein Café setzen, etwa ins Hofcafé Frieda in Irmelshausen, und bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch kommen.