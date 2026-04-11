Seniorenkolumne: Frühlingserwachen – draußen und in uns selbst

Die Natur erwacht. Die Vögel zwitschern, bauen ihre Nester, die Tage werden länger und die Sonne gewinnt spürbar an Kraft. Es ist jedes Jahr aufs Neue ein leiser, aber deutlicher Wandel.
In der Seniorenkolumne blickt Marion Seeber, Seniorenbeauftragte des Landkreises Hildburghausen, diesmal auf Dinge, die der Frühling mit sich bringt.
Die Natur erwacht. Die Vögel zwitschern, bauen ihre Nester, die Tage werden länger und die Sonne gewinnt spürbar an Kraft. Es ist jedes Jahr aufs Neue ein leiser, aber deutlicher Wandel.
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Und nicht nur draußen verändert sich etwas. Auch wir Menschen spüren dieses Mehr an Licht und Energie. Das beginnende Frühjahr lädt ein: zu Spaziergängen, zu einer kleinen Radtour, zu Besuchen bei Familie, Freunden oder Bekannten. Vielleicht auch mal wieder ins Theater – ob in Milz, Roth, Sachsenbrunn oder im Meininger Staatstheater. Oder einfach in ein Café setzen, etwa ins Hofcafé Frieda in Irmelshausen, und bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch kommen.
Solche Momente sind mehr als nur Zeitvertreib. Sie sind kleine, aber wichtige Mittel gegen Einsamkeit. Ein kurzer Plausch in der Theaterpause, ein Gespräch über den Gartenzaun – das tut gut.
Mit den ersten warmen Tagen beginnt auch das große „Frühjahrsprogramm“: Balkon und Terrasse werden vorbereitet, Fahrräder aus dem Keller geholt, vielleicht sogar das Motorrad startklar gemacht. Im Garten wird gewerkelt, der Teich gereinigt, und die ersten Goldfische ziehen wieder munter ihre Kreise.
Doch bei aller Tatkraft lohnt sich auch ein wenig Geduld. Eine alte Bauernregel sagt: „Im Frühjahr mit Weil, im Herbst mit Eil.“ Dahinter steckt viel Erfahrung. Wer zu früh loslegt, riskiert, dass junge Pflanzen den kalten Nächten nicht standhalten. Also lieber erst schauen, wie weit die Natur wirklich ist. Schlüsselblumen und Märzenbecher sind robust – andere sind es nicht.
Der Frühling bringt auch neue Gelegenheiten, gemeinsam unterwegs zu sein. So ist etwa die Rikscha mit Ulf Ettlinger wieder unterwegs – ein besonderes Angebot im Landkreis. Wer mag, kann eine gemütliche Fahrt ins Grüne unternehmen oder sich einfach den Wind um die Nase wehen lassen.
Und überhaupt: Unsere Region hat viel zu bieten. Sitzgruppen laden zum Verweilen ein, etwa rund um die Veste Heldburg. Wanderziele gibt es genug – vom Kleinen Gleichberg bis zur Werraquelle. Orte, an denen man durchatmen und die Natur genießen kann.
Die Osterzeit ist vorbei, die Besuche sind abgeklungen. Zurück bleiben Erinnerungen an Gespräche und gemeinsame Stunden. Veranstaltungen wie der Osterspaziergang rund um Meiningen oder das Rotkäppchen-Turnier in Masserberg zeigen, wie lebendig unsere Gegend ist.
Doch bei aller Frühlingsfreude gehört auch das andere dazu. Nicht jeder kann diese Zeit unbeschwert genießen. Abschiede, Verluste oder Sorgen machen manchmal das Herz schwer. Das gehört zum Leben – so schwer es manchmal ist. Gerade dann sind Freunde wichtig. Oder auch eine Aufgabe, ein kleines Ehrenamt, das Struktur und neue Begegnungen schenkt.
Vielleicht hilft in solchen Momenten ein einfacher Gedanke, den schon Goethe formuliert hat: Das Glück liegt oft näher, als man denkt. Man muss es nur erkennen.
Und der Frühling ist eine gute Zeit, damit wieder anzufangen.