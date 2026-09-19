m Freitagabend, dem 4. September 2026, war es wieder so weit: Zum 32. Mal wurde in Leipzig die Goldene Henne verliehen. Was für ein Abend! Viele Momente haben mich berührt, besonders die Verleihung der Ehrenpreise in den Kategorien „Ehrenamt“, „Helden des Alltags“ und „Charity“. Menschen wurden gewürdigt, die nicht unbedingt im Rampenlicht stehen und dennoch viel für andere tun. Doch dann geschah etwas, das mich noch einmal ganz anders erreichte.