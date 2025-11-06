Mit ihrem kleinen Elektromobil düst Antje Hübel durch den Ilm-Kreis. Sie ist als eine der vier Agathen bekannt. Agathe – das steht eigentlich für Agathe-Fachberaterin. Sie nimmt den zweiten Vornamen gelassen, schmunzelt kurz. Gemeinsam mit Doreen Klauder gehört sie zu den Aktiven der ersten Stunde des Projekts „Agathe – älter werden in der Gemeinschaft“. 2021 startete der Ilm-Kreis als einer der Ersten in Thüringen in das innovative Vorhaben.