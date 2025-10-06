Mit dem Sonnenschein hatte sich Petrus am Tag der Deutschen Einheit wohl verausgabt, hatte nichts für den Tag darauf übrig gelassen. Doch niedrige Temperaturen und leichter Nieselregen hielt die Senioren der Kreisstadt nicht davon ab, der Einladung von Bürgermeister Patrick Hammerschmidt und dem aktuellen Prinzenpaar zu „ihrer“ Fahrt zu folgen. Gehört diese doch für sie zur beliebtesten Veranstaltung bei jedem Theresienfest.