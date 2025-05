Hinter den Kulissen des Seniorenbeirats hatte es schon länger rumort, nun ist der Unmut einiger Mitglieder über das Miteinander im Gremium und auch über den Einsatz der Beiratsmittel teils auf die öffentliche Bühne gelangt. Denn noch bevor der neue Seniorenbeirat in der jüngsten Sitzung des Stadtrats berufen werden konnte, war ein an den Oberbürgermeister adressierter Beschwerdebrief zum Thema an die Stadträte verteilt worden. Die Berufung wurde verschoben und das Thema an den Sozialausschuss verwiesen. Viel mehr ist seitdem nicht geschehen.