In den vergangenen Monaten bestimmte vor allem die Debatte um die Wahl des Seniorenbeirats den öffentlichen Blick auf das Gremium. Dieses Kapitel, in dem es um den Umgang miteinander und mit den Mitteln des Beirats ging, wollen die Mitglieder des neu gewählten Beirats hinter sich lassen. Dem personellen Neustart soll auch ein inhaltlicher Neustart folgen. Themenfelder und Problemlagen, um die sich die Seniorenvertretung in den kommenden Jahren kümmern kann, gibt es genügend.