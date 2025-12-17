Im vergangenen Kreistag hat die Kreisseniorenbeauftragte Marion Seeber den Tätigkeitsbericht des Seniorenbeirats vorgelegt. Ihr ist es stets wichtig zu betonen, dass es sich bei dem Gremium nicht um ein Kaffeekränzchen handele. „Es ist uns wichtig, eine qualitätsvolle Arbeit zu gestalten“, sagt sie. Belange von Senioren in der Politik ein Gehör zu verschaffen, sei wichtige Aufgabe. Dabei wolle man aber selbst gestalten und nicht nur reagieren, sondern auch agieren. Der Seniorenbeirat stellt diesbezüglich Arbeitspläne auf und definiert für die eigene Arbeit auch Themenschwerpunkte.