Seniorenbeirat schlägt Alarm: Eisige Wege gefährden Gesundheit

Eigentum verpflichtet

Im Büro des Oberbürgermeisters sind in diesem Winter noch keine Beschwerden von Bürgern wegen nicht eingehaltener Räumpflicht eingegangen. Gleichwohl bekräftig Steven Bickel, Leiter des OB-Büros in einem Gespräch mit der Redaktion: „Eigentum verpflichtet. Wer ein Grundstück mit einem öffentlichen Bürgersteig hat, der muss auch räumen.“ Er verweist auf die Satzung der Stadt Suhl über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und über die Sicherung der Gehwege im Winter (Straßenreinigungssatzung) in der Fassung vom 24. Mai 2024. In den Paragrafen 9 und 10 fänden sich die entsprechenden Regelungen. Einige Auszüge: