Lothar Schubert steht dem Seniorenbeirat der Landgemeinde Großbreitenbach voran. Gemeinsam mit den anderen neun Beiratsmitgliedern organisierte er dieses erste gemeinsame Oktoberfest für die Senioren der Landgemeinde. In allen Ortsteilen wurde der Bedarf für die Veranstaltung abgefragt. Entsprechend konnten Kaffeegedeck und Abendessen für rund 200 Personen vorbereitet werden. Um die Logistik der Anreise zum Gemeindezentrum von Neustadt, das den größten Saal der Landgemeinde hat, kümmerten sich die Gäste selbst. Meist bildeten sie Fahrgemeinschaften oder nutzten die Busverbindungen. Dass der Saal Oktoberfestfeeling mit Erntekranz und rot-weiß karierter Deko bot, dafür sorgten Robert Witter, die Mitglieder des Rennsteigchores Neustadt und die Senioren von Neustadt. Witter ist nicht nur Chef der Tourist-Info in Neustadt, sondern auch des Chores. Er und Neustadts Seniorenbeauftragte Roswitha Günzler sind ein unschlagbares Team, wenn es um die Organisation von Festen geht. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, Dirndl und Lederhose auszuführen. In den einzelnen Ortsteilen feiert man seit Jahren Oktoberfeste und hat sich optisch darauf eingestellt. Lothar Schubert hatte viele Gäste eingeladen, darunter Sponsoren und gute Freunde anderer Seniorengruppen. Auch der eine oder andere Ortschaftsbürgermeister ließ sich blicken.