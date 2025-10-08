Verbraucherschutz, Kriminalität, Steuern und Pflege – die Themen der zweiten öffentlichen Sitzung des Seniorenbeirats des Landkreises Hildburghausen am 8. Oktober im Hennebergischen Museum Kloster Veßra spiegeln wider, wie breit das Spektrum der Anliegen von Senioren ist. Etwa 20 Teilnehmende, darunter neun Mitglieder des Beirats, erhielten am Mittwochvormittag fundierte Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Beratungsangebote und Herausforderungen, die den Alltag vieler Menschen prägen.