Die Malteser in der Diözese Erfurt haben unlängst die erste Thüringer Rikscha zur Beförderung älterer Menschen in Hildburghausen vorgestellt. Zu zwei Terminen in der kommenden Zeit wird das Elektrofahrrad mit Platz für zwei Passagiere vorgestellt, um Werbung für ehrenamtliche Fahrer zu machen. Wie die Seniorenbeauftragte des Landkreises, Marion Seeber, mitteilt, wird die Rikscha zum Integrativen Sportfest an diesem Freitag in Hildburghausen vorgestellt und sie soll im großen Festumzug zum Theresienfest in Hildburghausen mitfahren und auch dort möglichst vielen Menschen präsentiert werden.