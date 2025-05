Im Ilmenauer Stadtrat passte es am Dienstagabend gut, dass Stephan Rothweil als Vorsitzender einen Bericht über den Seniorenbeirat gab. Als er nach Neuerungen und Projekten gefragt wurde, konnte er ein ganz Aktuelles nennen: In Ilmenaus Innenstadt wurden zu Wochenbeginn die ersten öffentlichen Sitzbänke seniorenfreundlicher in höhere Sitzpositionen gebracht. Dieser Wunsch war in den letzten Jahren oft von älteren Menschen an den Ilmenauer Seniorenbeirat herangetragen worden, der sich daraufhin an das Sport- und Betriebsamt der Stadtverwaltung wandte.