Eine WG für den älteren Herren, die dann auch noch den Namen „Silberrücken“ trägt, in der so ziemlich alles erlaubt ist, was den Bewohnern Freude macht. Das Fahrzeug- und Waffenmuseum ist gleich um die Ecke, bis zur nächsten Kneipe sind es nur ein paar Meter, und nur einige Eingänge weiter ist eine Pizzeria zu Hause. Es ist ein fast schon romantisches Bild einer Wohngemeinschaft der Freunde für immer, die die letzten Jahre ihres Lebens zusammen verbringen. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Und richtig, ist es auch. Das beschriebene Schlaraffenland für den rüstigen Rentner muss wohl erst noch gebacken werden.