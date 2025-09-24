Die gute Nachricht kam während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Frankenblick. „Wir haben eine neue Agathe-Beraterin“, sagt Bürgermeisterin Silke Fischer (CDU). Längere Zeit war die Beratung über das Agathe-Programm, das vor allem ein niederschwelliges Angebot für Senioren im ländlichen Raum darstellt, die diesen Menschen ein Älterwerden in der gewohnten Umgebung ermöglichen soll, in Föritztal und Frankenblick vakant. Nachdem die Perspektive des Programms im Landkreis unklar war, hatten auch einzelne Beraterinnen gekündigt. Nunmehr gibt es aber eine Neubesetzung. Bei ihr habe sich Gabriele Luther vorgestellt, die für die Gemeinden Föritztal und Frankenblick zuständig sein wird. Luther habe auch bereits ein Veranstaltungsprogramm konzipiert, bemerkt die Föritztaler Rathauschefin. Erste Treffen in Judenbach und Neuhaus-Schierschnitz seien geplant, aber auch Gespräche in weiteren Ortsteilen vorgesehen. Neben losen Treffen, darunter auch eine Seniorenweihnachtsfeier, sei auch eine Veranstaltung zur Kriminalprävention vorgesehen, ein Thema, das gerade ältere Einwohner bewege, bemerkt Fischer.