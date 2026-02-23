Erfurt (dpa/th) - Das Landesprogramm "Agathe" gegen Einsamkeit im Alter bekommt Zuwachs. Ab März sind auch im Weimarer Land Beraterinnen unterwegs, um alleinlebenden Menschen ab 63 Jahren zur Seite zu stehen, wie der Landkreis mitteilte. In Thüringen lebten etwa 210.000 Menschen in diesem Alter alleine, im Weimarer Land seien es etwa 8.200. Die Zahl werde aufgrund der demografischen Entwicklung weiter steigen.
Senioren Weiterer Landkreis bei Projekt gegen Einsamkeit dabei
dpa 23.02.2026 - 12:18 Uhr