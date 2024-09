„Ich bin sehr froh, dass ich den Schritt in den Verein gewagt habe, auch wenn ich anfangs zweifelte, ob das das Richtige für mich ist. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, wie schön das ist, jemanden helfen zu können. Mittlerweile bin ich sieben Jahre dabei und weiß, dass es genau das Richtige für mich ist“, sagt Petra Fleischhauer (69). Sie hatte vor ihrem Renteneintritt überlegt, wie sie sich noch nützlich machen könnte. Dann las sie einen Artikel in „Freies Wort“, in dem über die Arbeit des Vereins „Alt, aber trotzdem ... Senioren helfen Senioren in Suhl und Zella-Mehlis“ berichtet wurde. Sie hat sich getraut, da einfach mal hinzugehen. Vereinsgründerin und -chefin Ingrid Mitschke ist mit ihr zu Lilo Schneider (85) gefahren. Auch, um zu sehen, ob die Chemie stimmt zwischen den Frauen – zwischen Lilo Schneider, die Hilfe braucht, und Petra Fleischhauer, die bereit ist, Hilfe zu geben. Das war vor sieben Jahren. Petra Fleischhauer hilft im Haushalt und erledigt, was Lilo Fleischhauer aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mehr so leicht von der Hand geht.