Das Haus ist klein und übersichtlich, hell und wirkt natürlich. Viel Holz ist verbaut – und das sorgt für Heimeligkeit – wie in einem echten Zuhause. Das Landhaus Themarer Hof macht seinem Namen alle Ehre. Es ist ein Haus, in dem eine familiäre Atmosphäre herrscht. Nicht nur unter dem Pflege-, Hauswirtschafts- bis hin zum Technikpersonal. Die neuen Bewohner vervollständigen die Familie. Momentan sind es 13 – doch spätestens bis Anfang des kommenden Jahres sollen es 55 sein. Da ist Chantal Ostermann von der Geschäftsleitung der Landhaus-Seniorenwohngemeinschaften sicher. „Wir sind sehr froh, dass unsere Landhaus-Familie wieder um ein Haus gewachsen ist“, sagt sie während der feierlichen Einweihung am Freitag.