Die SG Steinach hat ihren Titel bei der Hallenkreismeisterschaftsendrunde der Senioren in der Altersklasse (AK) 35 um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach erfolgreich verteidigt. Dies auch, weil sie die Sportgemeinschaft Lauscha/Neuhaus gleich zweimal bezwingen konnte. Die Fellbergkicker verwiesen in der Endrunde am Sonntag in der Werratalhalle in Hildburghausen die Sportgemeinschaft Lauscha/Neuhaus und Eintracht Hildburghausen auf die weiteren Plätze.