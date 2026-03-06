„Alexandra Kellner, Carolin Heinritz und Gabriele Luther sind ab sofort gerne für die älteren Mitbürger in unseren kreisangehörigen Städten und Gemeinden da“, teilte Kreissprecher Michael Volk am Donnerstag mit. Zum Monatsbeginn konnte das Landratsamt Sonneberg demnach die vakanten Personalstellen des Seniorenprogramms Agathe nachbesetzen. Damit, so heißt es, wird die Seniorenberatung wieder flächendeckend im Landkreis über das Amt für Teilhabe und Soziales der Kreisverwaltung umgesetzt. Grundlage hierfür ist ein Beschluss des Kreistages Sonneberg vom September 2024 zur Fortführung des Programms in Regie des Kreises unter Vorbehalt der Landesförderung, der seinerzeit parteiübergreifend gefasst wurde.