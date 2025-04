Senioren: AOK: Anteil hochbetagter Patienten in Kliniken steigt

Erfurt (dpa/th) - Der Anteil von hochbetagten Menschen unter Klinikpatienten in Thüringen ist nach Krankenkassendaten einer der höchsten in Deutschland. Bezogen auf 100 Einwohner, würden in Thüringen im Schnitt knapp 63 Krankenhausaufenthalte von Menschen über 80 Jahre verzeichnet, teilte die Krankenkasse AOK Plus mit. Sie bezog sich auf eine Auswertung des wissenschaftlichen AOK-Instituts Wido zu Krankenhausfällen aller gesetzlich Krankenversicherten im Freistaat für das Jahr 2023. Dies sei der vierthöchste Wert in Deutschland.