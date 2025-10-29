Ein bedeutender Abend für Römhilds Senioren: Am Dienstag hat der Stadtrat erstmals einen kommunalen Seniorenbeirat gewählt. Damit erhält die ältere Generation künftig eine feste Stimme in der Stadtpolitik – ein Anliegen, für das sich Marion Seeber aus Bedheim, Vorsitzende des Kreisseniorenrates und ihr Stellvertreter Albert Seifert aus Milz über mehr als zwei Jahre unermüdlich eingesetzt haben. Bereits im April 2025 hatte der Stadtrat eine entsprechende Satzung beschlossen. Sie basiert auf dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungsrechte von Senioren.