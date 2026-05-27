Das sogenannte „Heizungsgesetz“ der vormaligen Bundesregierung wurde in seiner damaligen Form zurückgenommen und dennoch modifiziert neu aufgelegt. In diesem Zusammenhang bleibt die Frage, auf welche Weise ein Haus, beziehungsweise eine Wohnung kostengünstig und umweltfreundlich beheizt werden kann, aktuell. Beim Neueinbau von Heizungssystemen, egal, ob es sich um ein nagelneues Haus handelt oder um den Tausch einer in die Jahre gekommenen Heizung, die mit Gas oder Heizöl betrieben wurde, sprechen manche Kunden Heizungsbauer gegenüber das Wort ,Wärmepumpe‘ wie eine Zauberformel aus.