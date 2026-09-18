Unterföhring - Eine Komikerin, ein Sportler und ein Streamer: Mit einem breit aufgestellten Line-up geht ProSieben diesen Herbst in eine neue Staffel der preisgekrönten Sendung "Wer stiehlt mir die Show?". Dieses Mal versuchen Comedian Karolin Kebekus, Basketballer Moritz Wagner und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla mit Wissen und Glück, die Quiz-Show von Original-Moderator Joko Winterscheidt an sich zu reißen. Wer das schafft, wird in der nächsten Episode selbst zum Moderator.