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Sendung mit Joko Winterscheidt "Wer stiehlt mir die Show?": Kebekus in neuer Staffel dabei

So einige haben es schon versucht, immer wieder ist es auch geglückt: Ab November versuchen neue Promis, Moderator Joko Winterscheidt wortwörtlich die Show zu stehlen. Welche Stars sind diesmal dabei?

Unterföhring - Eine Komikerin, ein Sportler und ein Streamer: Mit einem breit aufgestellten Line-up geht ProSieben diesen Herbst in eine neue Staffel der preisgekrönten Sendung "Wer stiehlt mir die Show?". Dieses Mal versuchen Comedian Karolin Kebekus, Basketballer Moritz Wagner und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla mit Wissen und Glück, die Quiz-Show von Original-Moderator Joko Winterscheidt an sich zu reißen. Wer das schafft, wird in der nächsten Episode selbst zum Moderator. 

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Die sechs neuen Folgen laufen ab 1. November immer sonntags um 20.15 Uhr auf ProSieben und können auch auf Joyn gestreamt werden, wie der Sender mitteilte. Zusätzlich zu den Prominenten hat wie üblich pro Folge eine Zuschauerin oder ein Zuschauer mit einer Wildcard die Chance, um den Show-Gewinn zu quizzen und die Moderation zu gewinnen. Auch das ist schon mehrfach geglückt. 

Winterscheid gab sich laut Mitteilung selbstbewusst: "So gut die Gäste aber auch sind, so schlecht sind ihre Chancen gegen mich."