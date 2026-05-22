Senats-Abstimmung verzögert: Republikaner revoltieren gegen Trumps Entschädigungsfonds

Selbst in republikanischen Reihen stößt das Vorhaben laut den Berichten auf große Bedenken. Befürchtet wird demzufolge etwa, dass sich der Fonds an Trump-Anhänger richten könnte, die beim Sturm auf das Kapitol 2021 dabei gewesen und dafür während der Regierungszeit Joe Bidens angeklagt worden waren. Trump hatte nach seinem Amtsantritt 2025 etliche Begnadigungen ausgesprochen.