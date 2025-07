Es regnet leicht an diesem Julinachmittag und der Wind frischt auf. Doch der Kampfsportler Lucius Schmidt kommt in seinen Sommerferien trotzdem pünktlich in kurzer Hose und T-Shirt zu Fuß zum vereinbarten Treffpunkt am Jugendklub seines Heimatortes. Melina Kutlu hat noch praktischen Unterricht in der Fahrschule. Sie wird etwas später dazu stoßen. Vor dem Flachbau stehen zwei lange überdachte Bänke mit einem großen Tisch. Der 17-Jährige hat sein Tablet dabei, sein Smartphone sowieso. Ab der 8. Klasse brauche jeder am Bad Salzunger Dr.-Sulzberger-Gymnasium, das Lucius besucht, ein Tablet. Damit lassen sich zum Beispiel auch Textdateien drahtlos übertragen. Auf diesem Wege stellt der Gymnasiast dem Autor dieser Zeilen seine ersten anderthalb DIN-A4-Seiten von zehn, welche er für die Seminarfacharbeit ausgearbeitet hat, zum Lesen und auszugsweise zur Veröffentlichung zur Verfügung. Der Titel der Arbeit lautet: „Die Zukunft des Lokaljournalismus – Anpassung und Herausforderung infolge des digitalen Wandels, dargestellt an dem regionalen Print- und Medienunternehmen Südthüringer Zeitung.“