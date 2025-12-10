Voll besetzt sind am Dienstag die Reihen in der Festhalle Ilmenau. Die Stadt lädt die neuen internationalen Studierenden der Technischen Universität Ilmenau zum offiziellen Empfang ein. „Die Idee ist, Sie in der Stadt willkommen zu heißen, dass Sie die Umgebung, in der Sie studieren, kennenlernen, sich ein wenig vertrauter fühlen und ein Stück weit zu Hause fühlen – deshalb sind wir heute hier“, erklärt der Moderator zu Beginn. Die Organsiatoren der Veranstaltung waren die Ilmenauer Stadtverwaltung und die Integrationsbeauftragte der Stadt, Maria Franczyk.