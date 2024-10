Jena (dpa/th) - Das Interesse junger Menschen aus dem Ausland an einem Studium in Thüringen ist ungebrochen. An der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena etwa kommen erstmals über 15 Prozent der knapp 16.500 Studierenden aus dem Ausland, wie die FSU mitteilte. Über 3.600 Erstsemester starten ihr Studium an Thüringens größter Uni.