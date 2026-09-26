Wie viele Menschen studieren in Bayern?

Die Angaben für das Wintersemester liegen noch nicht vor. Aber die Größenordnung zeigen auch die Zahlen aus dem vergangenen Wintersemester 2025/26: Damals waren 401.154 Menschen an den bayerischen Hochschulen eingeschrieben. Dabei war es das erste Mal seit zehn Jahren, dass die Zahlen zurückgingen (um 2,1 Prozent). Grund dafür war, dass sich durch die Umstellung auf das neunjährige Gymnasium deutlich weniger Erstsemester eingeschrieben hatten.