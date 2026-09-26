München (dpa/lby) - Am 1. Oktober beginnt das Wintersemester an Bayerns Hochschulen. "Ganz Bayern wird wieder zum Campus", kommentierte Wissenschaftsminister Markus Blume (CDU). "Und dieser Campus kennt keine Altersgrenze." So seien im vergangenen Wintersemester 127 Studierende noch nicht einmal 18 Jahre alt gewesen. Zugleich waren 67 älter als 75 Jahre. "Das zeigt: Neugier kennt kein Alter, Studieren keinen Grenzen", schlussfolgerte Blume. Hier folgen weitere, teils kaum bekannte Fakten zum Semesterstart: