Als der jazzige Teil des Akademischen Orchesters der TU Ilmenau gestaltet die Formation „Second Unit Jazz“ zum jeweiligen Semesterabschluss ein Konzert im Audimax. So geschehen auch wieder am Samstagabend, an dem sich Big-Band-Chef Tim Jäkel, der sich neben seiner Orchesterleitung in gleicher Weise als Moderator, launiger Erzähler und mit beißendem Spott über geschlossene Schranken auf dem Campus Herziehender betätigte, die volle Sympathie des Publikums erwarb.